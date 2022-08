Dynamo Dresden vs. SC Verl, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

24/35

Malik Tillman (Mittelfeld) - 8 Einsätze, 5 Tore | Aktueller Verein: Glasgow Rangers - In München ist das Angebot an Top-Leuten zu groß, also nimmt der Amerikaner den Leih-Umweg über den Ibrox-Park und will sich dort empfehlen. Eine tolle Möglichkeit.