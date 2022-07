EM 2022: Island und Belgien mit wildem 1:1 zum Auftakt

Mit drei Bundesligaprofis in der Startelf ist Island mit einem Unentschieden in die EM in England gestartet. Beim Duell mit Belgien in Manchester kam es zu einem 1:1 (0:0). Die Isländerinnen gaben dabei eine Führung aus der Hand. In Gruppe D geht es für die beiden noch gegen Italien und Frankreich, die am Abend aufeinander treffen (LIVETICKER).

Berglind Thorvaldsdottir, die in der 33. Minute einen Handelfmeter verschossen hatte, brachte Island in der 50. Minute in Führung. Justine Vanhaevermaet (67.) gelang mit einem verwandelten Foulelfmeter der Ausgleich.

Bei Island begannen Glodis Viggosdottir, Karolina Vilhjalmsdottir (beide Bayern München) und Sveindis Jonsdottir (VfL Wolfsburg), in der belgischen Startelf lief Tine De Caigny vom Bundesligisten TSG Hoffenheim auf. Beide Teams lieferten sich ein packendes Duell, in dem es hin und her ging. Auf die isländische Führung folgte eine Druckphase der Belgierinnen, die zum Ausgleich führte.

Während Island es vor allem mit vielen langen Bällen auf die schnelle Jonsdottir probierte, versuchte sich Belgien eher am Kurzpassspiel. In der Schlussphase der Partie hatten beide Teams noch ausreichend Gelegenheiten, den Sieg mitzunehmen, doch es blieb beim Unentschieden. Am Abend (21.00 Uhr) treffen die favorisierten Französinnen auf Italien, die sich mit einem 1:1 gegen Spanien vor dem Turnier den Status der Geheimfavoritinnen erarbeitet hatten.