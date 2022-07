Der FC Schalke 04 trifft heute im Rahmen eines Testspiels auf den italienischen Klub US Salernitana. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der FC Schalke 04 hat es nach nur einer Saison in der 2. Bundesliga wieder zurück in die Bundesliga geschafft. Als Meister brauchten die Königsblauen keine Relegation. Nun ist das Ziel in der kommenden Saison der Klassenerhalt. Dafür braucht es eine vernünftige Vorbereitung, die seit dem 20. Juni läuft. Für die intensivere Phase sind die Schalker vom 11. bis zum 20. Juli im österreichischen Mittersill auf Trainingslager.

Im Rahmen dieses Trainingslagers bestreiten die Schalker am heutigen Mittwoch, den 13. Juli, ein Testspiel gegen Serie-A-Klub US Salernitana um Ex-Bayern-Star Franck Ribery. Die Partie wird jedoch nicht in Mittersill, Salzburg, sondern im benachbarten Bundesland Tirol ausgetragen. Gespielt wird im Sportstadion Wörgl, der Anpfiff zum Spiel erfolgt um 18 Uhr.

Nach mehreren Freundschaftsspielen gegen deutsche Klubs aus den unteren Ligen ist das Spiel gegen die Italiener heute der erste Gradmesser für die aktuelle Form des Bundesliga-Aufsteigers.

Schalke 04 vs. US Salernitana, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Schalke 04 und Salernitana wird heute live und in voller Länge bei Sky auf dem nun kostenpflichtigen Sender Sky Sport News HD gezeigt. Fünf Minuten vor Anpfiff geht beim Pay-TV-Sender die Übertragung los - jedoch nicht nur im TV, sondern auch im Livestream. Wer den Livestream nutzen möchte, braucht dafür entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW, das bis vor kurzem noch unter dem Namen SkyTicket bekannt war.

Aktuell steht noch nicht fest, ob die Partie auch bei YouTube gezeigt wird. Nachdem die vergangenen vier Testspiele jedoch allesamt auf der Plattform von Schalke 04 zu sehen waren, wird dies heute aller Voraussicht nach gegen US Salernitana ebenfalls der Fall sein. Damit könnten die Fans der Königsblauen das Spiel auch kostenlos verfolgen.

Schalke 04: Die Testspiele im Überblick

Nach drei Siegen gegen den VfB Hüls, Blau-Weiß Lohne und den SC Verl folgte am Samstag im vierten Test gegen Drittligist SV Meppen die erste Niederlage. Leichter wird der Terminplan nicht wirklich. Nach dem Duell gegen US Salernitana geht es weiter mit dem nächsten Serie-A-Klub Udinese Calcio, darauf folgt die Partie gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede.