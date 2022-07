Deutschland steht bei der Frauen EM bereits vorzeitig im Viertelfinale. Auf wen trifft das DFB-Team dort? Und wann wird das Duell ausgetragen? SPOX klärt auf.

Zwei Spiele, zwei Siege: Nach einem 4:0 gegen Dänemark und einem 2:0 gegen Spanien hat sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in der Vorrunde der Europameisterschaft 2022 blitzsauber und vorzeitig für die K.o.-Phase qualifizieren können.

Angesichts der nur 16 teilnehmenden Länder geht es dort dann nicht mit dem Achtelfinale, sondern gleich mit dem Viertelfinale weiter. Die Begegnungen in der Runde der letzten Acht finden von Mittwoch, den 20. Juli bis Samstag, den 23. Juli statt.

Wann genau das DFB-Team als sicherer Sieger der Gruppe B dabei im Einsatz sein wird, steht auch schon fest: Zur Sache geht es am Donnerstag, den 21. Juli ab 21 Uhr MESZ, Schauplatz ist das Brentford Community Stadium in Brentford.

Frauen EM 2022: Auf wen trifft Deutschland im Viertelfinale?

Offen bleibt allerdings noch, auf welchen Gegner Deutschland dort dann trifft. Immerhin: Es gibt einen engen Kandidatenkreis. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg duelliert sich mit dem Ensemble, das wiederum in Gruppe A am Ende auf Rang zwei steht. Momentan ist das Österreich (drei Punkte).

© getty Deutschlands Frauen-Nationalmannschaft hat den EM-Titel im Visier.

Im direkten Aufeinandertreffen geht es am letzten Spieltag gegen das punktgleiche Norwegen, mit einem Sieg der Skandinavierinnen wären sie die Gegnerinnen der Deutschen. Die Partie findet am Freitag statt, Anstoß ist um 21 Uhr MESZ. Mit dem Abpfiff steht der deutsche Kontrahent dann auch fest.

Frauen EM 2022: Auf wen trifft Deutschland im Viertelfinale? - Tabelle in Gruppe A

Platz Nation S U N Tore Punkte 1 England 2 0 0 9:0 6 2 Österreich 1 0 1 2:1 3 3 Norwegen 1 0 1 4:9 3 4 Nordirland 0 0 2 1:6 0

Drei Nationen stehen insgesamt nach derzeitigem Stand im Viertelfinale der Frauen EM 2022. Neben Deutschland haben sich das Ticket auch England und Frankreich gesichert. Auch diese beiden Nationen warten noch auf ihre jeweiligen Gegnerinnen.

Sollte Deutschland auch die erste Runde der K.o.-Phase überstehen, stünde am Mittwoch, den 27. Juli ab 21 Uhr MESZ das Halbfinale an. Dieses steigt im Stadium MK in Milton Keynes. Gegner: Frankreich oder dessen noch unbekannter Viertelfinal-Mitstreiter.

Frauen EM 2022: Spielplan und Begegnungen in der K.o.-Phase