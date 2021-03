Viktoria Köln - 1. FC Magdeburg: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga steht eine Nachholpartie auf dem Programm: Viktoria Köln empfängt den 1. FC Magdeburg. SPOX zeigt, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der 3. Liga geht es Schlag auf Schlag. Im Laufe dieser Woche finden mehrere Nachholpartien statt. Los geht es am Dienstag, 2. März, mit dem Spiel zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Magdeburg. Für beide Teams ist es ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Viktoria Köln - 1. FC Magdeburg: Termin, Ort

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Magdeburg beginnt heute, dem 2. März, um 17 Uhr. Gespielt wird im Sportpark Höhenberg in Köln.

Begegnung: Viktoria Köln - 1. FC Magdeburg

Viktoria Köln - 1. FC Magdeburg Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 2. März 2021

2. März 2021 Anstoß: 17 Uhr

17 Uhr Ort: Sportpark Höhenberg

Sportpark Höhenberg TV-Übertragung: MagentaSport

Viktoria Köln - 1. FC Magdeburg: 3. Liga heute LIVE im TV und Livestream

Auch in der Saison 2020/21 werden wieder zahlreiche Drittligaspiele auf den 3. Programmen Live im Free-TV übertragen. Diese Berichterstattung beinhaltet jedoch nur Samstagsspiele. Deshalb gibt es vom heutigen Spiel keine Livebilder im Free-TV.

Das heutige Drittligaspiel wird exklusiv von MagentaSport übertragen. Kommentiert wird das Spiel von Stefan Fuckert, die Moderation wird Thomas Wagner übernehmen. Die Vorberichterstattung beginnt um 16.45 Uhr. Das Spiel im Sportpark Höhenberg beginnt um 17 Uhr.

MagentaSport, der Bezahlsender der Telekom, zeigt sämtliche Spiele der 3. Liga live, diese werden allerdings allesamt hinter einer Paywall gezeigt.

Hier geht's zum kostenpflichtigen Livestream.

Viktoria Köln - 1. FC Magdeburg im LIVETICKER

Selbstverständlich könnt ihr das Nachholspiel der 3. Liga auch im LIVETICKER bei SPOX verfolgen.

Hier geht's zum Link.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Viktoria Köln - 1. FCM: Alle Duelle im Überblick

Das Hinspiel gewann Viktoria Köln mit 2:0.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga Sa. 03.10.2020 1. FC Magdeburg Viktoria Köln 0:2 3. Liga Sa. 13..06.2020 1. FC Magdeburg Viktoria Köln 2:0 3. Liga Fr. 25.10.2019 Viktoria Köln 1. FC Magdeburg 1:1

Viktoria Köln - 1. FC Magdeburg: Die Ausgangslage

Magdeburg steckt mitten im Abstiegskampf. Nur der VfB Lübeck liegt in der Tabelle noch hinter dem Team aus der Hauptstadt Sachen-Anhalts. Auch ein Trainerwechsel brachte nicht den erhofften Effekt. Der neue Trainer Christian Titz ging am vergangenen Samstag beim SV Wehen Wiesbaden (0:1) zum dritten Mal in Serie leer aus.

Ein wenig entspannter sieht die Situation bei Viktoria Köln aus. Als 14. beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz drei Punkte. Am vergangenen Spieltag unterlag die Viktoria im heimischen Sportpark Höhenberg Aufstiegskandidat Hansa Rostock mit 1:2.

© getty Christian Titz (l.) holte als Trainer des 1. FC Magdeburg noch keinen Punkt.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle