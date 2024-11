"Meisterwerk in der Hölle!" Internationale Presse feiert Max Verstappens Siegesfahrt beim GP von Brasilien

ENGLAND

The Guardian: "Max Verstappen vollbringt ein Wunderwerk. Die Fahrt von Verstappen muss als die Fahrt der Saison gelten. Dies war eine unvergleichliche Leistung, eine Meisterleistung im Regen von Brasilien, die Verstappens vierten Titel so gut wie sicherte."

The Sun: "Max Verstappen kommt von Startplatz 17 und siegt dank einer der besten fahrerischen Vorstellungen der Formel 1."

Daily Mail: "Lando Norris' Titeltraum ist vorbei. Max Verstappen beweist, dass er der beste Fahrer der Welt ist. Verstappen besiegte die Elemente."

Daily Mirror: "Es hätte der Tag werden sollen, an dem Lando Norris Max Verstappens Titelverteidigung einen schweren Schlag versetzt. Doch immer mehr Regengüsse brachten noch mehr Chaos - und am Ende lag der Brite weit hinter Verstappen. Norris' Titelhoffnung liegt nun in Trümmern."

NIEDERLANDE

AD: "Max Verstappen vollbringt im Regen von Brasilien ein selten gesehenes Meisterwerk."