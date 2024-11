"Es ist hart, diese Autos im Rennen zu beobachten, ohne selbst im Cockpit zu sitzen": Mick Schumacher verlässt Mercedes

Die Formel 1 ist Mick Schumachers Ziel seit Kindertagen, aber nur noch aus der Nähe zuschauen, das war irgendwann zu schmerzhaft - und so verabschiedet sich der Deutsche nun bis auf Weiteres komplett aus der Königsklasse. "Ich will als Rennfahrer vor allem eines: Rennen fahren, denn das gibt mir das Gefühl, das ich so sehr liebe", sagte Schumacher am Donnerstag.

Die Neuigkeit war da gerade in der Welt: Schumacher beendet seine Arbeit als Test- und Ersatzpilot für Mercedes in der Formel 1 nach zwei Jahren, stattdessen wird er seine neue Karriere in der Langstrecken-Weltmeisterschaft noch intensiver verfolgen. In der WEC war er im vergangenen Jahr bereits für Alpine unterwegs, nun verlängerte er seinen Vertrag bei den Franzosen, die sich sehr um ihn bemüht hatten.

Bis zuletzt hatte Schumacher aber gewartet und auf eine Rückkehr in die Formel 1 gehofft. Die Königsklasse, das machte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher immer wieder deutlich, hatte Priorität in seinen Planungen. Nach den beiden undankbaren Jahren 2021 und 2022 beim damals kaum konkurrenzfähigen Haas-Team soll die Geschichte eigentlich noch nicht zuende sein. Doch für den einstigen Formel-3- und Formel-2-Meister zerschlugen sich nach und nach die Möglichkeiten bei Williams, Alpine und Sauber.