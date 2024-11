Für ein Comeback in der Formel 1 bleibt nur noch eine Chance: Die Zukunftsoptionen von Mick Schumacher

© getty

Mick Schumacher, Option 3: Langstrecken-Meisterschaft WEC

In der Langstrecken-Meisterschaft WEC steht Schumacher ohnehin schon bei Alpine unter Vertrag, dort bedarf es also lediglich einer Verlängerung des Kontraktes. Teamchef Bruno Famin drückte erst jüngst seine Begeisterung für die Leistungen des Deutschen beim französischen Rennstall aus, die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit ist also gegeben.

Schumacher selbst erwischte in der WEC einen eher holprigen Start, kam im laufe der Saison aber immer besser rein und lieferte zuletzt starke Ergebnisse ab - unter anderem schaffte er es im japanischen Fuji im September als Dritter aufs Podest.

Fraglich ist allerdings, ob der 25-Jährige selbst von sich aus den Wunsch hat, weiter in die WEC zu fahren oder diese sogar zu seinem primären Ziel für die Zukunft auszugeben. Schließlich teilt man sich in der Langstrecken-Meisterschaft das Cockpit immer mit zwei anderen Kollegen, was die eigene Leistung folglich nicht so in Vordergrund stellt wie im Formelsport.