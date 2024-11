Formel 1: Wo läuft F1 Sprint und Qualifying beim GP von Brasilien in Sao Paulo heute live im Free-TV und Livestream?

Max Verstappen führt zwar weiterhin die Fahrerwertung an, doch der Grand Prix in Mexiko war bereits das zehnte Rennen, das der Niederländer nicht für sich entscheiden konnte. Dieses Wochenende wird zeigen, ob seine Verfolger möglicherweise näher auf ihn aufschließen können.

Nach dem gestrigen Freien Training und dem Sprint-Qualifying wird der Grand Prix von Brasilien am heutigen Samstag, 2. November, mit zwei weiteren Sessions fortgesetzt. Auf dem Autódromo José Carlos Pace in Interlagos findet heute der Sprint und das Qualifying statt. Den Auftakt macht der Sprint, der um 15 Uhr beginnt. Anschließend kämpfen die Fahrer ab 19 Uhr um die besten Startplätze für das Rennen am Sonntag.

SPOX verrät, die Sessions heute live zeigt.