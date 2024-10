Hiobsbotschaft für Max Verstappen: Weltmeister droht in Brasilien offenbar nächster Rückschlag

Verstappen-Strafe? "Wäre nicht so schlimm"

Sollte sich das Team nun entscheiden, in Brasilien eine neue Antriebseinheit ins Heck des RB20 zu bauen, müsste Verstappen eine "Strafe von fünf Plätzen" hinnehmen. Im besten Fall würde der amtierende Weltmeister also von P6 aus ins Rennen gehen.

Gleichzeitig merkte Marko an, dass die Strecke in Interlagos aufgrund ihres überholfreundlichen Layouts für eine Gridstrafe mehr als akzeptabel sei. "Das wäre zum Beispiel in Brasilien, wo man relativ leicht überholen kann, nicht so schlimm", so der 81-Jährige.

In der WM liegt Verstappen bei noch vier ausstehenden Grands Prix 47 Zähler vor seinem Kontrahenten Norris.