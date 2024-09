Formel 1 in Baku, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Aserbaidschan im Free-TV und Livestream

Das Rennwochenende in Aserbaidschan fängt am heutigen Freitag, den 13. September, an, wenn auf dem Baku City Circuit zwei Freie Trainings absolviert werden. Der F1-Tag beginnt mit um 11.30 Uhr mit Training Nummer eins, danach geht es um 15 Uhr weiter mit dem zweiten Training.

Formel 1 2024, GP von Aserbaidschan (Baku): Der Zeitplan