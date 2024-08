Formel 1: "Wunderkind" Kimi Antonelli mit heftigem Crash im Training von Monza

Am Freitagmittag in Monza flog der 18-Jährige im Mercedes in der Parabolica-Kurve bei hoher Geschwindigkeit ab, drehte sich und schlug seitlich in den Reifenstapel ein. Antonelli gab via Funk Entwarnung und stapfte davon. Das Medical Car brachte ihn zum ärztlichen Check.

Antonelli, der als Nachfolger von Rekordweltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes zur kommenden Saison gehandelt wird, wurde im Funk wegen Fluchens mehrfach überpiept und bat um Entschuldigung. Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der bekennender Fan des italienischen Talents ist und diesen mehrfach als "Wunderkind" adelte, beruhigte seinen Schützling via Funk: "Alles gut, Kimi, alles gut." Das Training wurde nach dem Unfall für rund 13 Minuten unterbrochen.

Die Bestzeit im FP1 setzte der seit fünf Rennen sieglose Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull (1:21,676 Minuten). Zandvoort-Sieger Lando Norris (McLaren), der als WM-Zweiter immer noch stattliche 70 Punkte hinter dem Niederländer liegt, wurde zunächst Dritter mit rund zwei Zehntelsekunden Rückstand. Zwischen das Duo schob sich beim Ferrari-Heimrennen der Monegasse Charles Leclerc.