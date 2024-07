"In greifbarer Nähe": Mick Schumacher spricht über Comeback in der Formel 1

"Meine Chancen in der Formel 1 scheinen bisher ziemlich gut zu sein", sagte der 25-Jährige im Interview mit der französischen Nachrichtenagentur AFP: "Für mich ist es wichtig, in die Formel 1 zurückzukehren, um zu zeigen, was ich kann."

Der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher fuhr zwischen 2021 und 2022 für Haas 43-mal in der Königsklasse des Motorsports, verlor dann aber sein Cockpit. Aktuell ist er als Ersatzfahrer für Mercedes und in der Langstrecken-WM (WEC) für Alpine aktiv. Der französische Rennstall hat für die kommende Saison noch einen Platz in der Formel 1 frei.