Beim GP von Mexiko steht am heutigen Abend für die Formel-1-Piloten das Qualifying auf dem Programm. Den kompletten Kampf um die Poleposition verfolgen wir hier bei SPOX für Euch im Liveticker.

Für die Formel-1-Fahrer wird es heute im Qualifying beim GP von Mexiko richtig Ernst. Welcher Pilot sichert sich auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez die Poleposition? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Formel 1: Qualifying beim GP von Mexiko JETZT im Liveticker

Eliminierte Fahrer in Q1

16: Mick Schumacher (Haas)

Mick Schumacher (Haas) 17: Sebastian Vettel (Aston Martin)

Sebastian Vettel (Aston Martin) 18: Lance Stroll (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin) 19: Alex Albon (Williams)

Alex Albon (Williams) 20: Nicholas Latifi (Williams)

Formel 1: Qualifying beim GP von Mexiko - Ende des Q1

Geht sich das aus?

Mick Schumacher kann sich noch einmal verbessern und liegt auf Platz 14. Doch reicht das, um sich für das Q2 zu qualifizieren? Einige sind noch auf der schnellen Runde.

Noch zwei Minuten

Die heiße Phase im Q1 beginnt. Wer kann sich noch einmal verbessern und für wen endet die Reise bereits jetzt? Schumacher ist derzeit 17. und auch Vettel wäre als 19. aktuell ausgeschieden.

Schumacher-Runde gestrichen

Ärgerlich! Mick Schumacher hat eine tolle Runde gezeigt und war kurzzeitig Sechster. Doch wegen einer Tracklimit-Überschreitung in Kurve 2 wird die Zeit gestrichen und es geht wieder in das hintere Feld zurück.

Verbesserung von Pérez

Sergio Pérez musste mit einem gebrauchten Softsatz noch einmal raus, nachdem er nur auf Platz zehn gelegen hatte. Mit einer 1:19.706 geht es nun auf Rang sechs vor. Ob sich das am Ende ausgehen wird?

Vettel abgeschlagen

Sebastian Vettel ist indes abgeschlagen und liegt nur auf dem 18. Platz der Zwischenwertung. Auch Mick Schumacher wäre derzeit ausgeschieden. Er ist 16.

Starker Bottas

Überraschend stark präsentiert sich Valtteri Bottas. Mit einer Zeit von 1:19.523 Minuten ordnet sich der Finne auf dem dritten Platz vor Hamilton und Sainz ein.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1

Im zweiten Anlauf passt bei Max Verstappen aber dann alles zusammen. Mit einer 1:19.222 schiebt er sich an Charles Leclerc vorbei. Wenig später sind auch die beiden Mercedes-Fahrer mit ihrer Runde durch. Hamilton ordnet sich auf Platz drei ein. Russell ist Fünfter.

Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q1

Charles Leclerc markiert derweil eine neue Bestzeit in Q1. 1:19.505 Minuten hat er für seine Runde gebraucht. Damit war er 0,9 Sekunden schneller als Sergio Pérez zuvor.

Boxenfunk Max Verstappen

"Ich rutsche so viel!", funkt Max Verstappen an seine Crew. Er soll die Runde abbrechen und es gleich noch einmal versuchen.

Bewegung an der Spitze

Jetzt gibt es Bewegung an der Spitze des Feldes. Sergio Pérez schiebt sich mit einer 1:20.403 schon deutlicher an die Spitzenposition der Ergebnisliste.

Neue Bestzeit von Mick Schumacher in Q1

Mick Schumacher übernimmt wieder die Führung im Klassement. 1:20.859 Minuten hat er auf seiner letzten Runde hinstellen können. Derweil sind auch die Topstars auf ihrer Outlap. Nur noch die beiden Autos von Alpine und Alfa Romeo stehen in den Boxen.

Neue Bestzeit von Alex Albon in Q1

Alex Albon markiert eine neue Bestzeit in Q1. 1:29.644 Minuten hat er gebraucht. Lange dürfte seine Zeit aber wohl nicht halten, denn Schumacher ist auf seiner zweiten schnellen Runde und bisher schneller als der Williams-Fahrer.

Erste Rundenzeiten

Es gibt die ersten Rundenzeiten von den beiden Haas. Eine 1:32.819 gab es von Mick Schumacher. Da dürfte es aber gleich sicherlich deutlich schneller werden. Immer mehr Fahrer kommen jetzt auf die Strecke.

Auch Vettel fährt schon

Auch Sebastian Vettel ist schon früh im Q1 auf die Strecke gegangen. Sechs Fahrer sind bereits auf dem Kurs in Mexiko-Stadt.

Start Qualifying

Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in México, D.F. ist erfolgt. Mick Schumacher und Kevin Magnussen fahren als erste Piloten aus der Box.

Formel 1: Qualifying beim GP von Mexiko JETZT im Liveticker - Start des Q1

Vor Beginn: Die Strecke

Der Autódromo Hermanos Rodríguez liegt mehr als 2.200 Meter über dem Meeresspiegel. Die Höhenluft ist eine Herausforderung für die Technik: Die Bremsen sind am Limit, weil sie nicht ausreichend gekühlt werden können und auch die Motoren kommen an ihre Grenzen. Dazu gilt der 4,304 Kilometer lange Kurs als der schnellste im Rennkalender neben Monza.

Vor Beginn: Zwei Fahrer mit Strafen

Vorbelastet in das Qualifying gehen zwei Fahrer. Lance Stroll muss am Sonntag drei Plätze nach hinten, weil die Rennleitung in als Auslöser der Highspeed-Kollision mit Fernando Alonso sah. Für Kevin Magnussen geht es nach einem Motorenwechsel fünf Startpositionen zurück.

Vor Beginn: Frust bei Vettel

Frust schob auch Sebastian Vettel. Bereits in der Session meldete sich der Deutsche über den Funk und vermeldete, dass das Auto sich unheimlich schlecht fahren ließ. Damit scheint ein ähnlich gutes Wochenende wie in Austin in weite Ferne zu rücken. Gerade einmal der 19. Platz war für Vettel im 3. Training herausgekommen. Mick Schumacher landete ebenfalls weit hinten, nachdem er sich einen Softsatz mit einem Dreher zerstörte und früh auf den Qualifyingtest gegangen war. Er war 17.

Vor Beginn: Ferrari noch weiter zurück

So gar nicht glücklich waren nach dem 3. Training die beiden Ferrari-Piloten. Charles Leclerc und Carlos Sainz kämpfen sichtlich mit dem Handling des Boliden. So fehlten Leclerc dann schon sieben Zehntel in Richtung der Spitze, Sainz lag gar 0,9 Sekunden zurück. Auch Sergio Pérez, der Fünfter war, dürfte sich vor heimischer Kulisse mehr versprochen haben.

Vor Beginn: Mercedes vor Verstappen

Das 3. Training endete mit einem für diese Saison ungewöhnlichen Bild, denn Mercedes sicherte sich die Doppelspitze und das sogar deutlich. Die beste Zeit im Abschlusstraining hatte George Russell mit einer 1:18.399 gefahren. Damit war er 0,144 Sekunden schneller als Lewis Hamilton im zweiten Mercedes. Auf dem dritten Platz folgte Weltmeister Max Verstappen und das mit einem doch recht deutlichen Rückstand. 0,477 Sekunden hatten Verstappen in Richtung Russell gefehlt.

Vor Beginn: Auch am heutigen Tag ist die Favoritenrolle im Qualifying beim GP von Mexiko klar verteilt: Red Bull und Ferrari sind am Abend auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez die heißesten Anwärter auf die Pole. Aber auch Mercedes zeigte über das Wochenende eine gute Pace. Die Blicke der Fans sind an diesem Wochenende aber vor allem auf Sergio Pérez gerichtet. Gelingt ihm beim seinem Heim-GP der Sprung auf die Pole?

Vor Beginn: Das Qualifying auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez beginnt heute um 22.00 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Mexiko.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 19 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 391 2 Charles Leclerc Ferrari 267 3 Sergio Perez Red Bull 265 4 George Russell Mercedes 218 5 Carlos Sainz Ferrari 202 6 Lewis Hamilton Mercedes 198 7 Lando Norris McLaren 109 8 Esteban Ocon Alpine 79 9 Fernando Alonso Alpine 65 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46

Konstrukteurswertung: