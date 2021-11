Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung und Konstrukteurswertung

Die Formel 1 geht allmählich in die heiße Schlussphase. Wie ist der aktuelle Stand in der Fahrerwertung und wie sieht es in der Konstrukteurswertung aus? Hier erfahrt Ihr es.

Bald ist sie schon wieder um, die Saison in der Formel 1. Was Ende März in Bahrain begann, endet Mitte Dezember in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.

Bei insgesamt 22 Rennen stehen noch fünf Grand Prix aus. Gefahren wird vor Abu Dhabi noch in Mexiko-Stadt (Mexiko), Sao Paulo (Brasilien), Losail (Katar) und Dschidda (Saudi-Arabien).

Im Folgenden werden Ihr darüber informiert, wie der aktuelle Stand sowohl in der Fahrerwertung als auch in der Konstrukteurswertung ist.

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung

Wäre die Saison nach den nun absolvierten 17 Rennen zu Ende - wie es beispielsweise vergangenes Jahr war -, dann wäre Max Verstappen Weltmeister. Der Niederländer führt die Fahrerwertung derzeit nämlich mit 287,5 Punkten an, sein Vorsprung fällt dabei allerdings nicht allzu hoch aus.

Denn: Lewis Hamilton mit seinen 275,5 Zählern lediglich zwölf weniger auf dem Konto. Der Brite hat bis dato fünf Große Preise für sich entscheiden können, Verstappen dagegen kommt auf schon acht Rennsiege. Die übrigen Gewinner: Sergio Perez, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo und Vallteri Bottas.

Bottas befindet sich in der Fahrerwertung mit 185 Punkten auf Rang drei, in den Top fünf folgen Perez (150) und Lando Norris (149).

Mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher sind diese Saison zwei deutsche Piloten in der Königsklasse des Motorsports vertreten. Während Vettel auf 36 Punkte kommt und damit auf Platz zwölf liegt, steht Schumacher bis dato mit leeren Händen da - zusammen mit Teamkollege Nikita Masepin und Alfa-Romeo-Ersatzfahrer Robert Kubica.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 287,5 2 Lewis Hamilton Mercedes 275,5 3 Valtteri Bottas Mercedes 185 4 Sergio Perez Red Bull 150 5 Lando Norris McLaren 149 6 Charles Leclerc Ferrari 128 7 Carlos Sainz Ferrari 122,5 8 Daniel Ricciardo McLaren 105 9 Pierre Gasly AlphaTauri 74 10 Fernando Alonso Alpine 58 11 Esteban Ocon Alpine 46 12 Sebastian Vettel Aston Martin 36 13 Lance Stroll Aston Martin 26 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 20 15 George Russell Williams 16 16 Nicholas Latifi Williams 7 17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 6 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 19 Mick Schumacher Haas - 20 Robert Kubica Alfa Romeo - 21 Nikita Masepin Haas -

Formel 1: WM-Stand in der Konstrukteurswertung

Während unter den Fahrern ein Red-Bull-Bolide an der Spitze steht, führt das Team Mercedes die Konstrukteurswertung an - schließlich sind Hamilton und Bottas ja wie erwähnt Dritter respektive Vierter.

Mercedes kommt so bislang auf 460,5 Punkte, bei Red Bull sind es 437,5. Heißt: Die beiden Rivalen um den Konstrukteurstitel liegen derzeit 23 Zähler auseinander. Der Abstand zum Drittplatzierten ist derweil groß. McLaren steht nämlich bei 254 Zählern, wiederum dahinter lauert Ferrari mit 250,5 Punkten.

Es folgen Alpine (104), AlphaTauri (94), Aston Martin (62), Williams (23) und Alfa Romeo (7) und das Team Haas, das als einziges noch keinen Punkt eingefahren hat.

Platz Team Punkte 1 Mercedes 460,5 2 Red Bull 437,5 3 McLaren 254 4 Ferrari 250,5 5 Alpine 104 6 AlphaTauri 94 7 Aston Martin 62 8 Williams 23 9 Alfa Romeo 7 10 Haas 0

