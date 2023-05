Es ist soweit: Am heutigen Sonntagabend steigt das Finale der Eishockey-WM 2023 zwischen Deutschland und Kanada. Das komplette Weltmeisterschaftsendspiel könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Deutschland vs. Kanada so lautet am heutigen Abend das Finale der Eishockey WM 2023. Welches Team krönt sich in Finnland zum Weltmeister? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Eishockey WM - Finale: Deutschland vs. Kanada heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für Kanada ging es zuerst ins Finale, der Rekordweltmeister holte gegen Co-Gastgeber zweimal einen Rückstand auf und gewann am Ende 4:2. Das DEB-Team zog wenig später gegen Kanadas Nachbarland nach: 4:3 gewann das DEB-Team in Verlängerung gegen die USA. Ob Deutschland heute den ohnehin sensationellen WM-Lauf mit einer Goldmedaille abschließen kann? Kurz vor dem Spiel melden wir uns hier zurück!

Vor Beginn: Das Duell zwischen Deutschland und Kanada beginnt heute um 19.20 Uhr in der Nokia Arena in Tampere, Finnland.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Endspiels der Eishockey WM 2023.

© getty Deutschland löste sein Finalticket gegen die USA.

Eishockey WM - Finale: Deutschland vs. Kanada heute live im TV und Livestream

Das Finale der Eishockey WM 2023 zeigt heute Sport1 live im Free-TV. Der Sportsender zeigt das Duell zwischen Deutschland und Kanada ab 18.15 Uhr live und in voller Länge im TV. Im kostenlosen Livestream seht Ihr das Spektakel zudem auf sport1.de.

Im Pay-TV überträgt MagentaSport am heutigen Tag das WM-Endspiel zwischen Deutschland und Kanada vollumfänglich. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr alternativ auf magentasport.de und in der MagentaSport-App.

Eishockey WM: Die Gewinner der vergangenen Jahre im Überblick