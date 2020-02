Laureus World Sports Awards: Dirk Nowitzki für sein Lebenswerk ausgezeichnet - Sophia Flörsch setzt sich gegen Liverpool durch

Dirk Nowitzki hat bei den Laureus Awards in Berlin eine besondere Auszeichnung erhalten. Der 41-Jährige erhielt am Montagabend den Ehrenpreis für sein Lebenswerk und nahm die Trophäe in der Verti Music Hall persönlich entgegen. Einen deutschen Sieg durch Sophia Flörsch gab es außerdem in der Kategorie Comeback des Jahres.

Nowitzki hatte in der NBA 21 Jahre lang für die Dallas Mavericks gespielt und 2011 den Titel gewonnen. Mit 31.560 Punkten belegt der Würzbuger Rang sechs auf der Liste der NBA-Topscorer.

Die gemeinnützige Laureus-Stiftung, die sich weltweit mit verschiedenen Sport-Projekten für benachteiligte Kinder einsetzt, zeichnet Sportler und Sportlerinnen für ihre Leistungen im zurückliegenden Kalenderjahr aus.

Laureus World Sports Awards 2020: Messi und Hamilton punktgleich - große Ehre für Dirk Nowitzki © getty 1/53 Zum bereits 21. Mal wurden in Berlin die Laureus Awards verliehen: Jährlich ehrt die Laureus Stiftung die herausragendsten Sportler verschiedener Kategorien. SPOX zeigt, wer diesmal jubeln durfte. © getty 2/53 Die Award-Show stand im Zeichen der kürzlich bei einem Helikopter-Absturz verunglückten NBA- und Basketball-Legende Kobe Bryant. © getty 3/53 Der langjährige Spieler der Los Angeles Lakers war für viele der anwesenden Sportler aufgrund seiner Siegermentalität eine Inspiration. © getty 4/53 Dann eröffnete Arsene Wenger den Abend mit der Laudatio für einen der beiden Sportler des Jahres: Lewis Hamilton. © getty 5/53 Auch Boris Becker gratulierte artig. © getty 6/53 SPORTLER DES JAHRES: Lewis Hamilton (Großbritannien, Formel 1) - gewann seinen sechsten WM-Titel und liegt nur noch einen Titel hinter Michael Schumacher. Er gewann 11 der 21 Grand-Prixs des Jahres. © getty 7/53 PUNKTGLEICH: Lionel Messi (Argentinien, Fußball) - zum sechsten Mal Weltfußballer des Jahres - Rekord! Erzielte im Mai 2019 sein 600. Karrieretor. Wurde bereits zum 8. Mal nominiert, diesmal hat es geklappt. Er teilt sich den Award mit Hamilton. © getty 8/53 Messi war zwar nicht vor Ort. Dafür aber sein ehemaliger Teamkollege Carles Puyol. © getty 9/53 DIE ÜBRIGEN NOMINIERTEN: Eliud Kipchoge (Kenia, Leichtathletik) - der erste Athlet, der einen Marathon in weniger als zwei Stunden lief. Der 34-Jährige lief in Wien eine Zeit von 1:59:40 Stunden. © getty 10/53 Marc Marquez (Spanien, MotoGP) - gewann seinen sechsten WM-Titel innerhalb von sieben Jahren, mit einer Rekordpunktzahl von 420. Fuhr in 12 von 19 Rennen zum Sieg. © getty 11/53 Rafael Nadal (Spanien, Tennis) - sein French-Open-Sieg machte ihn zum ersten Spieler, der 12-mal denselben Grand Slam gewann. Er gewann auch die US Open und steht nun bei 19 Grand-Slam-Siegen in seiner Karriere. © getty 12/53 Tiger Woods (USA, Golf) - gewann The Masters im April, es war sein 15. Major-Titel und sein erster seit 2008. Im Oktober gewann er in Japan die Zozo Championship, wodurch er mit Rekord-PGA-Tour-Sieger Sam Snead gleichzog (beide 82 Siege). © getty 13/53 SPORTLERIN DES JAHRES: Simone Biles (USA, Turnen) - gewann fünf Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften und wurde mit 25 Medaillen (19 Gold, 3 Silber, 3 Bronze) zur besten Turnerin der WM-Geschichte. © getty 14/53 DIE ÜBRIGEN NOMINIERTEN: Megan Rapinoe (USA, Fußball) - gewann den Goldenen Ball (beste Spielerin) und den Goldenen Schuh (bester Torschützenkönig), als die USA die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft gewannen. © getty 15/53 Mikaela Shiffrin (USA, Ski alpin) - gewann ihren dritten Gesamtweltcup in Folge und wurde die erste Skifahrerin, die in einer Saison Gesamt-, Super-G-, Riesenslalom- und Slalom-Titel gewann. © getty 16/53 Naomi Osaka (Japan, Tennis) - gewann die Australien Open und die US Open. Sie war die erste Frau, die seit Serena Williams im Jahr 2015 aufeinanderfolgende Grand-Slam-Einzeltitel gewann. © getty 17/53 Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika, Leichtathletik) - gewann bei der WM in Doha zweimal Gold (100 m, 4x100 m). Nach ihrem Sieg über 100 Meter lief sie die Ehrenrunde mit ihrem zweijährigen Sohn Zyon auf dem Arm. © getty 18/53 Allyson Felix (USA, Leichtathletik) - zehn Monate nach der Geburt ihrer Tochter brach sie Usain Bolts Rekord für die meisten WM-Siege. Sie steht nun bei 13 WM-Goldmedaillen. © getty 19/53 TEAM DES JAHRES: Südafrika (Rugby-Union-Nationalmannschaft) - angeführt von ihrem ersten schwarzen Kapitän Siya Kolisi schlugen die Springboks im Finale England und gewannen damit ihre dritte Rugby-Weltmeisterschaft. © getty 20/53 DIE ÜBRIGEN NOMINIERTEN: FC Liverpool (Großbritannien, Fußball) - gewann zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte die Champions League. Die Reds setzten sich unter anderem im Halbfinale gegen den FC Barcelona durch - trotz 0:3-Pleite im Hinspiel. © getty 21/53 Mercedes-AMG Petronas F1 Team (Deutschland, Formel 1) - zum sechste Mal in Folge gewann Mercedes sowohl die Fahrer als auch die Konstrukteurswertung. Von 21 Grand-Prix-Rennen gingen 15 an Mercedes. © getty 22/53 Spanien (Basketball-Nationalmannschaft) - gewann zum zweiten Mal die WM. Im Finale schlugen die Spanier Argentinien mit 95:75. Marc Gasol wurde zum zweiten Spieler, der die WM und den NBA-Titel im selben Jahr gewann. © getty 23/53 Toronto Raptors (Kanada, Basketball) - als erstes kanadisches Team überhaupt gewannen die Raptors den NBA-Titel. Kawhi Leonard wurde zum Finals-MVP gewählt. © getty 24/53 USA (Frauen-Fußball-Nationalmannschaft) - zum zweiten Mal in Folge Weltmeister, zum vierten Mal insgesamt. Megan Rapinoe und Alex Morgan erzielten jeweils sechs Tore. © getty 25/53 DURCHBRUCH DES JAHRES: Egan Bernal (Kolumbien, Radsport) - war der jüngste Gewinner der Tour de France seit 110 Jahren und der erste Kolumbianer. Mit seinen 22 Jahren war er außerdem der jüngste der 155 Fahrer im Feld. © getty 26/53 DIE ÜBRIGEN NOMINIERTEN: Bianca Andreescu (Kanada, Tennis) - war die erste Frau, die bei ihrem Debüt-Auftritt die US Open gewann. Und die erste Grand-Slam-Siegerin, die nach 2000 geboren wurde. Im Finale schlug sie Serena Williams. © getty 27/53 Cori Gauff (USA, Tennis) - als jüngste Wimbledon-Debütantin aller Zeiten kam sie bis ins Viertelfinale. Im Oktober wurde sie mit dem Sieg bei den Linz Open die jüngste Spielerin seit 15 Jahren, die einen WTA-Titel gewann. © getty 28/53 Andy Ruiz (USA, Boxen) - als krasser Außenseiter gewann er den WM-Kampf im Schwergewicht gegen Anthony Joshua. Er schickte AJ viermal auf die Bretter. Ruiz war als Ersatz für Jarrell Miller (positiver Drogentest) angetreten. © getty 29/53 Japan (Rugby-Union-Nationalmannschaft) - nicht nur WM-Gastgeber, sondern auch Außenseiter. Sie unterlagen erst im Viertelfinale gegen Südafrika, aber ihre Fans blieben noch lange nach dem Spiel, um ihre Leistung zu feiern. © getty 30/53 Regan Smith (USA, Schwimmen) - mit nur 17 Jahren verließ sie die Weltmeisterschaft mit drei Weltrekorden und zwei Goldmedaillen. © imago images 31/53 COMEBACK DES JAHRES: Sophia Flörsch (Deutschland, Rennsport) - die 18-jährige Formel-3-Pilotin kehrte im November auf den Tag genau ein Jahr nach ihrem schrecklichen Unfall auf die Rennstrecke von Macau zurück. Sie wurde an der Wirbelsäule operiert. © getty 32/53 DIE ÜBRIGEN NOMINIERTEN: Christian Lealiifano (Australien, Rugby Union) - feierte nach seiner Leukämie-Erkrankung und einer Knochenmarktransplantation 2019 bei der Rugby-WM sein Comeback. © getty 33/53 Kawhi Leonard (USA, Basketball) - verpasste die Saison 2017/18 bei den San Antonio Spurs mit einer Sehnenentzündung und einer Schulterverletzung. Nach seinem Wechsel führte er die Raptors als Finals-MVP zum Titel. © getty 34/53 FC Liverpool (Großbritannien, Fußball) - die Reds lagen nach dem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona mit 0:3 zurück. Das Rückspiel im Anfield Stadium gewann die Mannschaft von Jürgen Klopp spektakulär mit 4:0. © getty 35/53 Nathan Adrian (USA, Schwimmen) - sieben Monate nach der Diagnose, er habe Hodenkrebs, kehrte er bei den Weltmeisterschaften in Gwangju zurück ins Becken. Er gewann zwei Gold- und eine Silbermedaille. © getty 36/53 Andy Murray (Großbritannien, Tennis) - gewann im Oktober 2019 die European Open. Es war sein erster Titel auf der ATP-Tour seit 31 Monaten. Seine Karriere war nach zwei Hüftoperationen zwischenzeitlich auf Eis gelegt worden. © getty 37/53 BEHINDERTENSPORTLER/IN DES JAHRES: Oksana Masters (USA, Skilanglauf) - wurde im Alter von sieben Jahren aus der Ukraine adoptiert. Sie wurde mit Missbildungen geboren, die auf die Strahlung von Tschernobyl zurückzuführen sind. Gewann fünfmal WM-Gold. © getty 38/53 DIE ÜBRIGEN NOMINIERTEN: Diede de Groot (Niederlande, Tennis) - gewann 2019 drei der Grand-Slam-Titel im Einzel der Frauen und verlor erst im Finale in Wimbledon. © getty 39/53 Jetze Plat (Niederlande, Triathlon) - mit Beindeformitäten geboren, hatte er begonnen, mit einem Handbike zur Schule zu fahren. 2019 holte er seinen vierten Para-Triathlon-Weltmeistertitel in Folge. © imago images 40/53 Manuela Schär (Schweiz, Rennrollstuhl) - war das ganze Jahr über in der World Marathon Major Series ungeschlagen und gewann in Tokio, Boston, London, Berlin, Chicago und New York. Der Grund für ihre Behinderung: ein Spielplatzunfall. © getty 41/53 Alice Tai (Großbritannien, Schwimmen) - wurde mit einer Fußkrankheit geboren, für die sie vor ihrem 12. Lebensjahr 13 Operationen benötigte. War sie die herausragende Frau bei den Para-Schwimmweltmeisterschaften in London und gewann sieben Goldmedaillen. © getty 42/53 Omara Durand (Kuba, Leichtathletik) - die sehbehinderte Läuferin verteidigte ihren WM-Titel in Dubai. © getty 43/53 EXTREMSPORTLER/IN DES JAHRES: Chloe Kim (USA, Snowboard) - hat bereits fünf Goldmedaillen bei den X-Games gewonnen, eine olympische Goldmedaille - sie ist die jüngste Snowboarderin, die dies geschafft hat - und nun hat sie auch WM-Gold. © Laureus 44/53 DIE ÜBRIGEN NOMINIERTEN: Clarissa Moore (USA, Surfen) - sicherte sich im Finale auf Hawaii ihren vierten Surf-Weltmeistertitel bei den Frauen. © getty 45/53 Italo Ferreira (Brasilien, Surfen) - gewann im Dezember auf Hawaii seinen ersten Weltmeistertitel und schlug unter anderem seinen brasilianischen Landsmann und Titelverteidiger Gabriel Medina. Er ist einer der explosivsten Surfer auf der Tour. © imago images 46/53 Mark McMorris (Kanada, Snowboard) - setzte seine Genesung von einem lebensbedrohlichen Snowboard-Unfall im März 2017 mit der Slopestyle-X-Games-Goldmedaille in Aspen und der silbernen Slopestyle-Medaille bei den Weltmeisterschaften fort. © getty 47/53 Nyjah Huston (USA, Skateboard) - krönte die Saison mit dem vierten WM-Titel in Sao Paulo. Zum fünften Mal war er auch Gesamtsieger der Street League. © getty 48/53 Rayssa Leal (Skateboard) - mit 11 Jahren gewann sie die Street League-Welttournee der Frauen in Los Angeles in ihrem erst dritten World Skate/SLS-Wettbewerb. Sie ist die jüngste Athletin, die eine Etappe des Wettbewerbs gewonnen hat. © getty 49/53 Auch wenn es nicht für den Award reichte: Die heute 12 Jahre junge Leal (l.) stahl den großen Stars die Show auf dem roten Teppich. © getty 50/53 AUSZEICHNUNG FÜR SEIN LEBENSWERK: Dirk Nowitzki (Deutschland, Basketball) © getty 51/53 EXEPTIONAL ACHIEVEMENT AWARD: Spanischer Basketball-Verband - nicht nur die Herren wurden Weltmeister, auch die Frauen waren sehr erfolgreich, sie holten den EM-Titel nach Spanien. © getty 52/53 SPORTS FOR GOOD AWARD: South Bronx United - eine gemeinnützige Jugend-Förderorganisation. © getty 53/53 SPORTING MOMENT: Indien (Cricket-Nationalmannschaft)

Sophia Flörsch gewinnt in der Kategorie Comeback des Jahres

Neben Nowitzki nahm auch die deutsche Rennfahrerin Sophia Flörsch einen Award entgegen. Gegen sie hatte sogar Jürgen Klopp und sein FC Liverpool keine Chance: Die Münchner Formel-3-Pilotin wurde als erste Deutsche in der Kategorie Comeback des Jahres ausgezeichnet. Zu den Konkurrenten in der Endausscheidung gehörte auch der Champions-League-Sieger mit seinem deutschen Teammanager Klopp, der auf dem Weg zum Titel in der Königsklasse nach einem 0:3 im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona noch ins Finale gestürmt war und zurzeit die englische Premier League in Grund und Boden spielt.

Aber die Comeback-Qualitäten von Sophia Flörsch wurden höher bewertet. Im Jahr 2018 hatte die heute 19-Jährige bei einem schrecklichen Unfall in Macau, als ihr Bolide abhob und in einen Fangzaun krachte, eine Fraktur der Wirbelsäule erlitten. Die anschließende Operation dauerte elf Stunden. Schon einen Monat später hatte Flörsch ihre Absicht erklärt, 2019 das Rennen in Macau wieder fahren zu wollen, das geschah im November 2019.

Die berüchtigte Lisboa-Kurve hat ihr Leben verändert. An dieser Stelle, schrieb sie später zu einem Video bei Instagram scherzhaft, habe sie versucht, Flugzeug zu spielen. Dann schwenkt sie mit der Kamera vom Boden nach rechts in die Höhe.

Boris Becker schwärmt von Sophia Flörsch

Damals brachen bei dem spektakulären Crash der Brustwirbel T3 und der Halswirbel C7, und weil "das Rückenmark zu 50 Prozent gequetscht war, musste ich am nächsten Tag sofort operiert werden", berichtete Flörsch später. Den zertrümmerten Halswirbel ersetzten die Ärzte mit einem Stück aus der Hüfte der Münchnerin.

"Dort", sagte sie, "habe ich jetzt so eine Beule, ein Loch. Das ist relativ komisch." Für Tennis-Ikone Boris Becker ist das Comeback von Sophia Flörsch "einfach unglaublich", sich nach einem solchen Unfall wieder hinters Steuer eines Boliden zu setzen, sei nicht zu fassen.

Die Münchnerin berichtete selbst, dass sie wohl den Beistand von "1000 Schutzengeln mit an Bord" gehabt habe. Flörsch gab beim Laureus-Votum außer Liverpool, Andy Murray (Großbritannien/Tennis), Christian Lealiifano (Australien/Rugby), Nathan Adrian (USA/Schwimmen) und Kawhi Leonard (USA/Basketball) das Nachsehen. Und wo kommt das gute Stück zunächst hin? "Wohl auf den Nachttisch", hatte Flörsch vorher schon für den Fall einer Auszeichnung ausgeplaudert.

Lewis Hamilton und Lionel Messi Sportler des Jahres

Turn-Star Simone Biles (USA) wiederholte derweil ihren Vorjahreserfolg als beste Sportlerin und triumphierte zum insgesamt dritten Mal. In der Kategorie Sportler des Jahres gab es erstmals zwei Preisträger: Der sechsmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) und der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi aus Argentinien erhielten den Award. Deutsche Sportler bzw. Sportlerinnen waren für die Endausscheidung diesmal nicht nominiert worden.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden Tour-de-France-Sieger Egan Bernal (Kolumbien) in der Kategorie Durchbruch des Jahres. Als Team des Jahres wurde Rugby-Weltmeister Südafrika geehrt. In der Kategorie Behindertensportler/in wurde Oksana Masters (USA/Para-Ski-nordisch) gewählt. Wie im Vorjahr wurde in der Kategorie Action Chloe Kim (USA/Snowboard-Olympiasiegerin in der Halfpipe) ausgezeichnet.

