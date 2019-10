China Open Women Single-Livestream: WTA Peking: Halbfinale - Session 2 am 05.10.

Im Vorjahr setzte sich die Dänin Caroline Wozniacki souverän in zwei Sätzen gegen Anastasija Sevastova durch und holste sich ihren zweiten China-Open-Titel. Wer zieht in diesem Jahr in das große Finale ein?

Kommentator: Uwe Semrau



China Open Women Single Livestreams

WTA Peking: Tag 5 am 02.10. um 06:30 Uhr

Beim Hartplatz-Turnier in Peking geht es für die Tennis-Elite der Frauen um ein Preisgeld von knapp 8,3 Millionen US-Dollar.

Kommentatoren: Uwe Semrau, Herbert Gogel und Oliver Faßnacht

WTA Peking: Tag 6 am 03.10. um 06:30 Uhr

Die China Open in Peking sind das größte Tennis-Turnier Asiens. Mit dabei sind u.a. zehn Grand Slam-Siegerinnen, darunter drei aktuelle: Naomi Osaka, Ashleigh Barty und Simona Halep.

Kommentatoren: Uwe Semrau und Herbert Gogel

WTA Peking: Halbfinale - Session 1 am 05.10. um 08:30 Uhr

Kommentator: Uwe Semrau

