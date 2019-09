UEFA Europa League-Livestream: FC Porto - Young Boys am 19.09.

Nachdem die Young Boys in den Playoffs zur UEFA Champions League an Roter Stern Belgrad scheiterten, heißt es jetzt in der UEFA Europa League: Schweizer Meister gegen portugiesischer Vizemeister.



Eintracht Frankfurt - Arsenal am 19.09. um 18:55 Uhr

Eintracht international, weiter gehts! In der vergangenen Saison scheiterte Frankfurt im Halbfinale knapp am späteren Titelgewinner Chelsea, jetzt geht es zum Gruppenauftakt gegen den Final-Verlierer. Weitere Gegner sind Lüttich und Guimaraes.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Jonas Hummels. Vorberichte ab 18:40 Uhr.

Slovan Bratislava - Besiktas am 19.09. um 21:00 Uhr

Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte treffen Slovan Bratislava und Besiktas aufeinander.

Kommentator: Guido Hüsgen / Experte: Necat Aygün

