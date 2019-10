UEFA Europa League-Livestream: Celtic - Lazio Rom am 24.10.

Zwei Vereine mit reicher Europapokal-Geschichte treffen zum ersten Mal aufeinander: Der Sieger könnte die Spitze in Gruppe E übernehmen.

Kommentator: Max Siebald



UEFA Europa League Livestreams

Gent - VfL Wolfsburg am 24.10. um 18:55 Uhr

Gent und Wolfsburg liefern sich das Duell um den ersten Platz in Gruppe I.

Kommentar: Uwe Morawe / Experte: Peter Hyballa

Eintracht Frankfurt - Lüttich am 24.10. um 21:00 Uhr

Premiere mit Brisanz: Zum ersten Mal in der Geschichte empfängt die Eintracht Standard Lüttich, den Hauptgegner im Kampf um Platz zwei in Gruppe F.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Sebastian Kneißl. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

