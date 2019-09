UEFA Europa League-Livestream: Celtic - Cluj am 03.10.

2. Spieltag in Gruppe E: Das letzte Aufeinandertreffen liegt nur wenige Wochen zurück, in der Qualifikation zur UEFA Champions League gewannen die Rumänen bei Celtic etwas überraschend 4:3, das 1:1 zu Hause sicherte ihnen das Weiterkommen, bevor sie in den Playoffs an Slavia Prag scheiterten.



Astana - Partizan am 03.10. um 16:50 Uhr

Der serbische Vizemeister zu Gast beim kasachischen Champion. Die Spiele in Astana sind für jeden Gegner hart aufgrund der großen Distanz und der Zeitverschiebung.

Kommentator: Flo Hauser

Wolfsberg - AS Rom am 03.10. um 18:55 Uhr

Die nächste historische Nacht für den WAC nach dem 4:0 in Gladbach? Wolfsberg gibt sein Heimdebüt in der UEFA Europa League gegen einen der größten Namen des italienischen Fußballs.

Kommentator: Christian Brugger / Experte: Andreas Ivanschitz

Arsenal - Lüttich am 03.10. um 21:00 Uhr

Lüttich reist ins Emirates-Stadion zu Arsenal. Alle vier bisherigen Duelle gingen an die Engländer. Das Torverhältnis dabei lautet 15:2.

Kommentator: Oliver Forster

