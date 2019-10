UEFA Champions League-Livestream: Tottenham - Roter Stern am 22.10.

Tottenham steht nach zwei Spielen mit nur einem Punkt da, muss zudem das 2:7 gegen die Bayern aus den Köpfen bekommen - im ersten Duell mit den Belgradern seit 1972 ist der Druck also bereits groß.

Kommentator: Robby Hunke



UEFA Champions League Livestreams

Schachtjor Donezk - Dinamo Zagreb am 22.10. um 18:55 Uhr

Im Metalist Stadion erwartet den kroatischen Rekordmeister die zweite Auswärtshürde in Folge in Gruppe C: Im bislang letzten Aufeinandertreffen in der Champions-League-Quali 2008/09 verlor Dinamo beide Spiele.

Kommentator: Tino Polster

Juventus - Lok Moskau am 22.10. um 21:00 Uhr

Juventus braucht im Fernduell mit Atletico um den ersten Tabellenplatz einen Sieg gegen die Russen.

Kommentator: Carsten Fuß

