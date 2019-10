UEFA Champions League-Livestream: Man City - Atalanta am 22.10.

Neuling Atalanta Bergamo wartet noch auf seinen ersten Punkt in der UEFA Champions League, Manchester City spielt um den dritten Zu-null-Sieg in Folge.

Kommentator: Tobi Fischbeck



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Man City - Atalanta am 22.10. um 21:00 Uhr!

UEFA Champions League Livestreams

Schachtjor Donezk - Dinamo Zagreb am 22.10. um 18:55 Uhr

Im Metalist Stadion erwartet den kroatischen Rekordmeister die zweite Auswärtshürde in Folge in Gruppe C: Im bislang letzten Aufeinandertreffen in der Champions-League-Quali 2008/09 verlor Dinamo beide Spiele.

Kommentator: Tino Polster

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Juventus - Lok Moskau am 22.10. um 21:00 Uhr

Juventus braucht im Fernduell mit Atletico um den ersten Tabellenplatz einen Sieg gegen die Russen.

Kommentator: Carsten Fuß

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.