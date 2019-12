UEFA Champions League-Livestream: Borussia Dortmund - Slavia Prag am 10.12.

Der BVB ist auf jeden Fall vom FC Barcelona abhängig, der am letzten Gruppen-Spieltag gleichzeitig bei Inter Mailand antritt. Bei einem Heimsieg der Dortmunder dürfen die Mailänder nicht auch gewinnen, dann wäre der Bundesligist weiter.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Jonas Hummels. Vorberichte ab 20:40 Uhr.



UEFA Champions League Livestreams

Salzburg - Liverpool am 10.12. um 18:55 Uhr

Endspiel ums Achtelfinale: Salzburg braucht einen Sieg für die Sensation, Liverpool reicht ein Unentschieden. Sollten die Gäste verlieren und Neapel gleichzeitig gegen Genk mindestens einen Punkt holen, wäre der Titelverteidiger zum ersten Mal seit 2013 schon in der Gruppenphase ausgeschieden.

Moderator: Tobias Wahnschaffe / Kommentator: Jan Platte / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 18:40 Uhr.

Chelsea - Lille am 10.12. um 21:00 Uhr

Chelsea liegt auf Platz 3 in der engen Gruppe H und kann mit einem Sieg am letzten Spieltag sicher weiterkommen. Trennen sich Ajax und Valencia unentschieden, wären die Londoner in diesem Fall sogar Gruppenerster. Ein Remis reicht Chelsea nur, wenn Valencia verliert.

Kommentator: Franz Büchner

