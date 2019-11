UEFA Champions League-Livestream: Borussia Dortmund - Inter Mailand am 05.11.

Das 0:2 im Hinspiel war die bislang enttäuschendste Vorstellung des BVB in dieser Saison - jetzt müssen die Dortmunder dringend ihre Heimbilanz in Europa aufbessern, denn von den letzten elf internationalen Partien zu Hause gewannen sie nur drei.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Experte: Per Mertesacker. Vorberichte ab 20:40 Uhr.



UEFA Champions League Livestreams

FC Barcelona - Slavia Prag am 05.11. um 18:55 Uhr

Barcelona, Erster in Dortmunds Gruppe F, kann gegen den Tabellenletzten bereits einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

Kommentator: Robby Hunke / Experte: Benny Lauth

Neapel - Salzburg am 05.11. um 21:00 Uhr

So sehr die Salzburger begeistert haben bisher in dieser Saison der UEFA Champions League - bei einer Pleite im San Paolo könnte der Traum vom Achtelfinale schon so gut wie vorbei sein. Mindestens ein Punkt in Neapel ist daher das Ziel.

Kommentator: Christian Brugger / Experte: Helge Payer

