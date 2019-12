Serie A-Livestream: Udinese - Neapel am 07.12.

Neapel schleppt sich so gerade durch den Herbst, der Rückstand auf die Champions-League-Ränge ist aus Sicht der Gäste schon viel zu groß. Da denkt die Elf von Carlo Ancelotti gerne an die drei vergangenen Spiele in Udine, die sie alle gewann.

Kommentator: Matthias Naebers



Wenn Lazio vielleicht sogar eine Chance auf den Titel haben will, muss es zum ersten Mal seit Dezember 2003 zu Hause gegen Juventus gewinnen. Seitdem gab es in der Liga gegen den Dauermeister in 14 Spielen nur drei Punkte.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 20:30 Uhr.

