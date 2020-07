Serie A-Livestream: Udinese - Juventus am 23.07.

Mit drei Zählern gegen den Ligaprimus könnte Udinese einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Doch die H2H-Statistik gegen die alte Dame sieht für die Bianconeri ernüchternd aus: Die letzten sechs Pflichtspiele wurden verloren.

Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Lutz Pfannenstiel



Rekordmeister Juventus ist auf einem guten Weg sich die neunte Meisterschaft in Folge zu holen. Lazio Rom mischt aber auch ganz oben mit: Topspiel am 34. Spieltag der Serie A in Turin!

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Christian Bernhard. Vorberichte ab 21:30 Uhr.

Am 35. Spieltag empfängt Lazio Cagliari Calcio, das zuletzt sechsmal in Folge sieglos blieb und mit einem 1:1-Remis gegen Sassuolo im Gepäck ins Olympiastadion nach Rom reist.

Kommentator: Flo Hauser

