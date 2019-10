Serie A-Livestream: SPAL - Parma am 05.10.

SPAL Ferrara braucht einen Sieg zuhause um sich in der Tabelle zu verbessern. Parma unter Roberto D'Aversa könnte mit einem Sieg an Torino, Cagliari und Lazio heranrücken.



Serie A Livestreams

Brescia - Sassuolo am 04.10. um 20:45 Uhr

Wenn beide Teams irgendetwas mit dem oberen Tabellendrittel zu tun haben möchten, brauchen sie im direkten Duell einen Erfolg.

CFC Genua - AC Mailand am 05.10. um 20:45 Uhr

Der AC Mailand spielt in letzter Zeit gerne gegen den CFC Genua: Die vergangenen drei Begegnungen in der Serie A gewann Milan.

Florenz - Udinese am 06.10. um 12:30 Uhr

Franck Ribery will mit seinem neuen Arbeitgeber Florenz weiter Punkte sammeln: Gegen Udinese hat der AC Florenz acht der vergangen zwölf Duelle gewonnen.

