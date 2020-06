Serie A-Livestream: Juventus - Lecce am 26.06.

Die Gastgeber asu Turin haben zum 28. Spieltag, mit 12 Siegen und einem Remis, eine bärenstarke Heimbilanz. Im Kampf um die Meisterschaft ist ein Sieg zuhause gegen Lecce absolute Pflicht.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Helge Payer



Der frisch gekürte Coppa-Italia-Sieger Neapel tritt mit Rückenwind gegen Hellas Verona an, beide Teams trennen nur zwei Tabellenränge und vier Punkte.

Champions League Ambition trifft auf Abstiegskampf! Während Rom noch auf das Ticket zur europäischen Königsklasse hofft, bangt Sampdoria im engen Abstiegskampf um den Klassenerhalt. Das Hinspiel endete torlos.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel