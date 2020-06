Serie A-Livestream: AC Mailand - AS Rom am 28.06.

Ein klassisches 6-Punkte-Spiel soll im Endspurt der Serie A für mehr Klarheit in Sachen Europa-League-Plätze sorgen.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Christian Bernhard



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe AC Mailand - AS Rom am 28.06. um 17:15 Uhr!

Serie A Livestreams

Juventus - Lecce am 26.06. um 21:45 Uhr

Die Gastgeber asu Turin haben zum 28. Spieltag, mit 12 Siegen und einem Remis, eine bärenstarke Heimbilanz. Im Kampf um die Meisterschaft ist ein Sieg zuhause gegen Lecce absolute Pflicht.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Helge Payer

Brescia - CFC Genua am 27.06. um 17:15 Uhr

Udinese - Atalanta am 28.06. um 19:30 Uhr

Nach ihrem ersten Jahr in der Champions League könnte Atalanta dieses Jahr erneut den Sprung unter Europas Elite schaffen. Udinese ist dagegen noch nicht weit genug von der Abstiegszone entfernt, um sicher in der Liga zu bleiben.

Kommentator: Stefan Galler

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel