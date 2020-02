Primera División-Livestream: Valladolid - Villarreal am 08.02.

Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Valladolid - Villarreal am 08.02. um 18:30 Uhr!

Primera División Livestreams

Alaves - Eibar am 07.02. um 21:00 Uhr

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Levante - Leganes am 08.02. um 13:00 Uhr

Atletico Madrid - Granada am 08.02. um 21:00 Uhr

Bislang schießt Atletico genau ein Tor pro Spiel im Schnitt. So offensivschwach waren die Madrilenen noch nie in der eigenen Liga-Geschichte, nicht mal in der Abstiegssaison 1999/2000. Wenn sich das nicht rasch bessert, fällt die Mannschaft von Diego Simeone zum ersten Mal nach sieben Jahren aus den Top 4 und verpasst die UEFA Champions League.

Kommentator: Julian Engelhard

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 11,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 11,99 Euro im Monat sichern.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.