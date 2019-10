Primera División-Livestream: Real Sociedad - Getafe am 06.10.

Nach drei 2:1-Auswärtssiegen von Getafe in San Sebastian zuvor drehten die Hausherren in der vergangenen Saison die Sache um und gewannen 2:1.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Real Sociedad - Getafe am 06.10. um 18:30 Uhr!

Primera División Livestreams

Real Betis - Eibar am 04.10. um 21:00 Uhr

Zum zehnten Mal empfängt Real Betis Eibar im Estadio Benito Villamarin. Die Andalusier gewannen fünf der bislang neun Duelle hier - letzte Saison gab es ein 1:1.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Leganes - Levante am 05.10. um 13:00 Uhr

Levante reist am 8. Spieltag nach Leganes. In der vergangenen Saison gewannen die Hausherren das Spiel 1:0.

FC Barcelona - FC Sevilla am 06.10. um 21:00 Uhr

Nach dem Kracher in der UEFA Champions League gegen Inter wartet auf Barca das nächste Top-Duell - bei dem die Hausherren oft gut aussahen: Die Katalanen gewannen die letzten 16 Spiele gegen Sevilla zu Hause, davon zehn in der Liga.

Moderator: Guido Hüsgen / Kommentator: Jan Platte / Experte: Sebastian Kneißl. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 11,99 Euro im Monat sichern.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.