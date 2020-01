Primera División-Livestream: Real Madrid - Atletico Madrid am 01.02.

Erst vor ein paar Wochen gewann Real das Finale des spanischen Supercups im Elfmeterschießen gegen Atletico, das erste Liga-Duell der Saison endete 0:0. Vor dem Derby im Bernabeu hat Real an der Tabellenspitze drei Punkte Vorsprung auf Barca, Atletico fiel nach nur einem Punkt und ohne eigenen Treffer in zwei Spielen aus den Champions-League-Plätzen.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Jan Platte / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 15:45 Uhr.



Primera División Livestreams

Granada - Espanyol am 01.02. um 13:00 Uhr

Mallorca - Valladolid am 01.02. um 18:30 Uhr

Valencia - Celta Vigo am 01.02. um 21:00 Uhr

Valencia ist vor dem 22. Spieltag auf Rang 7 nur vier Punkte vom 3. Platz entfernt und möchte diesen Rückstand gegen den arg taumelnden Tabellen-18. verkürzen.

Kommentator: Uwe Morawe

