Primera División-Livestream: Leganes - Mallorca am 26.10.

Leganes will sich zumindest näher an die rettenden Tabellenplätze heranschieben, Aufsteiger Mallorca steht auch nicht wesentlich besser da.



Primera División Livestreams

Villarreal - Alaves am 25.10. um 21:00 Uhr

Am 10. Spieltag reist Alaves in die Provinz Castellon zur Ostküste Spaniens. Dort wartet der FC Villarreal, der vor heimischer Kulisse in der Vorsaison nur 23 von 57 möglichen Punkten sammelte.

Valladolid - Eibar am 26.10. um 18:30 Uhr

Nach der riesigen Aufgabe gegen Meister Barcelona geht es für Eibar gegen einen direkten Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte.

Atletico Madrid - Bilbao am 26.10. um 21:00 Uhr

Im März gewann Bilbao dieses Duell zu Hause 2:0, der erste Sieg gegen Atletico nach elf Spielen - aktuell haben drei Unentschieden in Serie den Gastgebern die Chance auf Platz 1 verdorben, jetzt soll es weiter nach oben gehen.

Kommentator: Nico Seepe

