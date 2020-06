Primera División-Livestream: Leganes - FC Sevilla am 30.06.

Nach vier sieglosen Partien in Folge braucht Leganes dringend Punkte, um sich aus dem Tabellenkeller zu kämpfen. Der Gegner aus Sevilla sehnt sich seit drei Spieltagen nach einem Sieg, da ihm Getafe im Champions-League-Rennen im Nacken sitzt.

Kommentator: David Ploch



Bilbao - Mallorca am 27.06. um 14:00 Uhr

Celta Vigo - FC Barcelona am 27.06. um 17:00 Uhr

Im Kampf um die Meisterschaft in LaLiga muss Barcelona nach Vigo. Als die Katalanen das letzte Mal an der Atlantikküste gastierten, unterlagen sie 0:2. Im Meisterschaftsrennen darf sich die Mannschaft um Lionel Messi nun keinen Ausrutscher mehr leisten.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Michael Hofmann

FC Barcelona - Atletico Madrid am 30.06. um 22:00 Uhr

Seit der Niederlage gegen die Königlichen ist Barca mit vier Siegen und einem Unentschieden ungeschlagen. Celta Vigo könnte nach einem Negativlauf im Saisonendspurt ein Abrutschen in den Tabellenkeller drohen.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Experte: Benny Lauth / Vorberichte ab 21:45 Uhr.

