Primera División-Livestream: Granada - Atletico Madrid am 23.11.

Aufsteiger Granada spielte zu Beginn der Saison noch ganz oben mit, ist wegen dreier Niederlagen am Stück auf Platz 8 gerutscht - Atletico liegt vor dem 14. Spieltag bei einer Partie mehr einen Punkt hinter der Tabellenspitze, bestehend aus Barcelona und Real Madrid.

Kommentator: Tobi Fischbeck



Levante - Mallorca am 22.11. um 21:00 Uhr

Leganes - FC Barcelona am 23.11. um 13:00 Uhr

Tabellenführer Barcelona hat nur zwei Punkte Vorsprung auf Rang 5, bei einem Ausrutscher in Leganes wie beim 1:2 in der vergangenen Saison könnte also direkt mehrere Plätze kosten.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Benny Lauth

Real Madrid - Real Sociedad am 23.11. um 21:00 Uhr

Real Madrid verlor in der vergangenen Saison beide Duelle mit Real Sociedad, braucht jetzt den Sieg, um den Druck auf Tabellenführer Barca hochzuhalten - oder die Gäste überholen die Madrilenen ihrerseits in der Tabelle mit einem Erfolg.

Moderator: Lukas Schönmüller / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

