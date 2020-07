Primera División-Livestream: GoalZone: LaLiga - 37. Spieltag am 16.07.

Der vorletzte LaLiga-Spieltag in der GoalZone u.a. mit Real Madrid - Villarreal, FC Barcelona - Osasuna, Getafe - Atletico Madrid, Real Sociedad - FC Sevilla, Valencia - Espanyol, Bilbao - Leganes, Mallorca - Granada.

Moderator: Alex Schlüter / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 20:45 Uhr.



Primera División Livestreams

Real Sociedad - Sevilla am 16.07. um 21:00 Uhr

Punktgleich mit Atletico Madrid geht Sevilla am 37. Spieltag in die Partie gegen Real Sociedad.

Kommentator: Christoph Stadtler

Valladolid - Real Betis am 19.07. um 18:30 Uhr

Espanyol - Celta Vigo am 19.07. um 21:00 Uhr

