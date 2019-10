Primera División-Livestream: FC Sevilla - Getafe am 27.10.

Getafe gewann in der letzten Saison beide Liga-Partien gegen Sevilla ohne Gegentor, am 10. Spieltag könnten die Gäste mit einem Sieg mit den sechstplatzierten Hausherren gleichziehen.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe FC Sevilla - Getafe am 27.10. um 18:30 Uhr!

Primera División Livestreams

Villarreal - Alaves am 25.10. um 21:00 Uhr

Am 10. Spieltag reist Alaves in die Provinz Castellon zur Ostküste Spaniens. Dort wartet der FC Villarreal, der vor heimischer Kulisse in der Vorsaison nur 23 von 57 möglichen Punkten sammelte.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Leganes - Mallorca am 26.10. um 16:00 Uhr

Leganes will sich zumindest näher an die rettenden Tabellenplätze heranschieben, Aufsteiger Mallorca steht auch nicht wesentlich besser da.

Osasuna - Valencia am 27.10. um 21:00 Uhr

Aufsteiger Osasuna wartet seit acht Spielen oder auch rund achteinhalb Jahren auf einen SIeg gegen den aktuellen Pokalsieger.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.