Primera División-Livestream: FC Sevilla - Espanyol am 16.02.

Von Espanyol bis zum rettenden Platz 17 sind es nur zwei Punkte, der Tabellenletzte hat also noch längst nicht aufgegeben. Jetzt braucht das Team aus Barcelona Punkte bei Sevilla, das seinerseits den Champions-League-Rängen ganz nah ist.

Kommentator: Tino Polster



Valencia - Atletico Madrid am 14.02. um 21:00 Uhr

Valencia hat seit drei Heimspielen nicht gegen Atletico gewonnen. Sollte es jetzt wieder klappen, ziehen die Gastgeber in der Tabelle an den Madrilenen vorbei.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Benny Lauth

Mallorca - Alaves am 15.02. um 13:00 Uhr

Leganes - Real Betis am 16.02. um 14:00 Uhr

