Primera División-Livestream: FC Sevilla - Atletico Madrid am 02.11.

Duell in der Spitzengruppe: Sevilla holte gerade einmal zwei Punkte in den letzten fünf Liga-Duellen gegen Atletico, möchte jetzt endlich wieder einen Erfolg gegen den direkten Konkurrenten.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Max Nicu



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe FC Sevilla - Atletico Madrid am 02.11. um 18:30 Uhr!

Primera División Livestreams

Real Sociedad - Levante am 30.10. um 19:00 Uhr

Für Real Sociedad geht es gegen Mittelfeldclub Levante darum, im Rennen um die schmackhaften Plätze in der Tabelle zu bleiben.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Bilbao - Espanyol am 30.10. um 20:00 Uhr

Seit 1994 spielt Espanyol ununterbrochen in Spaniens höchster Liga - damit diese Serie nicht in Gefahr gerät, brauchen die Katalanen Punkte in Bilbao.

Real Madrid - Real Betis am 02.11. um 21:00 Uhr

In den letzten zwei Jahren gewann immer die Auswärtsmannschaft dieses Duell - jetzt steckt Real Betis im Abstiegskampf und dürfte froh sein, überhaupt etwas mitzunehmen aus dem Estadio Bernabeu.

Kommentar: Jan Platte / Experte: Benny Lauth

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.