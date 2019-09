Primera División-Livestream: Bilbao - Alaves am 22.09.

Basken-Derby im San Mames! Beide Teams kamen gut in die Saison, Bilbao glänzte gleich zum Auftakt mit einem Sieg gegen Meister Barcelona.

Kommentator: Christoph Stadtler



Primera División Livestreams

Osasuna - Real Betis am 20.09. um 21:00 Uhr

Beide Mannschaften wollen sich mit einem Sieg am 5. Spieltag möglichst schon etwas von den Abstiegsrängen absetzen.

Villarreal - Valladolid am 21.09. um 13:00 Uhr

In den vergangen drei Aufeinandertreffen hat Villarreal gegen Valladolid kein einziges Tor erzielt und insgesamt nur einen Punkt geholt.

FC Sevilla - Real Madrid am 22.09. um 21:00 Uhr

Das Estadio Ramon Sanchez Pizjuan war in den vergangenen Jahren kein schöner Ort für Real - zuletzt gewannen die Gäste hier vor mehr als vier Jahren.

Moderator: Lukas Schönmüller / Kommentator: Jan Platte / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

