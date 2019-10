Ligue 1-Livestream: St. Etienne - Lyon am 06.10.

Olympique Lyon muss nur knapp 60 Kilometer in den Süden fahren und tritt dann im Stade Geoffroy-Guichard an. Die beiden Duelle in der vergangenen Saison gewann Lyon 2:1 und 1:0.



Ligue 1 Livestreams

Amiens - Marseille am 04.10. um 20:45 Uhr

Noch nie gelang dem Team aus Nordfrankreich ein Sieg gegen Marseille. Alle sechs bisherigen Partien gingen verloren, darunter auch das 0:2 aus dem letzten Aufeinandertreffen.

PSG - Angers am 05.10. um 17:30 Uhr

Angers ist zwar gut in die Saison gestartet, bei Meister PSG aber eindeutiger Außenseiter: Siebenmal hintereinander gewannen die Pariser gegen Angers und verloren zuletzt 1975 gegen das Team aus dem Westen Frankreichs.

Kommentator: Tobi Fischbeck / Experte: Alexis Menuge

Lille - Nimes am 06.10. um 15:00 Uhr

Trotz vieler Abgänge im Sommer scheint der Vizemeister Lille auch heuer wieder im oberen Tabellendrittel mitspielen zu können. Ein Sieg zuhause gegen Nimes ist dabei möglich, vor allem weil diese bislang keine gute Saison spielen.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.