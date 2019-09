Ligue 1-Livestream: Rennes - Lille am 22.09.

Keine Tore, keine Punkte: Ohne eigenen Treffer hat Lille noch keinen einzigen Zähler in dieser Saison in den Auswärtsspielen bei Amiens und Reims verbucht.



Ligue 1 Livestreams

Marseille - Montpellier am 21.09. um 17:30 Uhr

Marseille möchte sich im Duell der Süd-Clubs weiter an die internationalen Ränge heranschieben.

Reims - Monaco am 21.09. um 20:00 Uhr

Nach der verkorksten letzten Saison und dem knappen Klassenerhalt sollte in dieser Saison bei Monaco alles besser werden, doch auch den Start in die neue Spielzeit haben die Monegassen verpatzt.

Lyon - PSG am 22.09. um 21:00 Uhr

Da funkelt Frankreichs Topliga! Seit die PSG-Dominanz begann, lag Lyon am Saisonende immer mindestens acht Punkte hinter der Spitze - um in dieser Saison eine echte Titelchance zu haben, muss Sylvinho das Trainer-Duell gegen Thomas Tuchel im Spitzenspiel gewinnen.

Moderator: Guido Hüsgen / Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

