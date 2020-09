Ligue 1-Livestream: PSG - Metz am 16.09.

Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe PSG - Metz am 16.09. um 21:00 Uhr!

Lille - Metz am 13.09. um 13:00 Uhr

Monaco - Nantes am 13.09. um 17:00 Uhr

Montpellier - Lyon am 15.09. um 21:00 Uhr

Olympique Lyon reist in den Süden zum Auswärtsspiel nach Montpellier. Aufgrund Lyons Teilnahme am Champions-League-Finalturnier in Lissabon wurde diese Partie vom 1. Spieltag verlegt.

Kommentator: Guido Hüsgen

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.