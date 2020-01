FA Cup-Livestream: Sheffield Utd - Fylde am 05.01.

Der größte Klassenunterschied dieser Runde: Premier-League-Aufsteiger Sheffield überrascht bislang im Oberhaus und ist an den Europapokalplätzen dran, der AFC Fylde spielt in der fünftklassigen National League unterhalb der Profiligen und hat bislang zwei Siebtligisten aus dem Wettbewerb geworfen.

Kommentator: David Ploch



FA Cup Livestreams

Rochdale - Newcastle am 04.01. um 13:31 Uhr

Rochdale spielt in der drittklassigen League One gegen den Abstieg und kann hier in der Runde der letzten 64 gegen Premier-League-Klub Newcastle ein Highlight setzen.

Kommentator: Uwe Morawe

Southampton - Huddersfield am 04.01. um 16:01 Uhr

Erstligist Southampton und Zweitligist Huddersfield steigen in der Runde der letzten 64 in den Wettbewerb ein. Die Gastgeber spielen bislang eine enttäuschende Saison immer auf oder knapp über den Abstiegsrängen, sind hier aber klarer Favorit.

Kommentator: Tobi Fischbeck

Liverpool - Everton am 05.01. um 17:01 Uhr

Die meisten Blicke in dieser Runde gehen nach Liverpool, wo die beiden Stadtrivalen zum insgesamt 23. Mal im FA Cup aufeinandertreffen. Vor einem Jahr besiegte Liverpool Everton zu Hause 2:1, ebenfalls in der Runde der letzten 64.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Sebastian Kneißl. Vorberichte ab 16:45 Uhr.

