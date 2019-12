FA Cup-Livestream: Preston - Norwich am 04.01.

Das Gefühl des Siegs ist selten geworden für Norwich im Premier-League-Abstiegskampf, jetzt möchte die Elf von Daniel Farke in der Runde der letzten 64 bei Zweitligist Preston erfolgreich in den FA Cup starten.

Kommentator: Andreas Renner



FA Cup Livestreams

Rochdale - Newcastle am 04.01. um 13:31 Uhr

Rochdale spielt in der drittklassigen League One gegen den Abstieg und kann hier in der Runde der letzten 64 gegen Premier-League-Klub Newcastle ein Highlight setzen.

Kommentator: Uwe Morawe

Southampton - Huddersfield am 04.01. um 16:01 Uhr

Erstligist Southampton und Zweitligist Huddersfield steigen in der Runde der letzten 64 in den Wettbewerb ein. Die Gastgeber spielen bislang eine enttäuschende Saison immer auf oder knapp über den Abstiegsrängen, sind hier aber klarer Favorit.

Kommentator: Tobi Fischbeck

Man City - Port Vale am 04.01. um 18:31 Uhr

Eines der schiefsten Duelle der Runde der letzten 64: Im FA Cup haben unterklassige Teams nicht automatisch Heimrecht, Viertligist Port Vale muss deshalb auswärts beim Titelverteidiger antreten. Zuletzt begegneten sich beide Mannschaften 1999/2000 in der Championship, City gewann beide Spiele 2:1.

Kommentator: Uli Hebel

