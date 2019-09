EC Qualification-Livestream: Ungarn - Slowakei am 09.09.

Beide Mannschaften waren 2016 bei der Endrunde dabei - dieses Szenario wird jetzt in Gruppe E mit den Konkurrenten Kroatien und Wales wohl schwierig.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Ungarn - Slowakei am 09.09. um 20:45 Uhr!

EC Qualification Livestreams

Zypern - Kasachstan am 06.09. um 18:00 Uhr

Für Zypern sieht es in Gruppe I mit drei Punkten aus vier Spielen schon jetzt schlecht aus, Kasachstan könnte mit einem Sieg zumindest halbwegs an Belgien und Russland dranbleiben.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wales - Aserbaidschan am 06.09. um 20:45 Uhr

Nach dem Fehlstart mit zwei Pleiten aus den ersten drei Spielen brauchen Gareth Bales Waliser gegen den Tabellenletzten der Gruppe E dringend einen Sieg.

Estland - Niederlande am 09.09. um 20:45 Uhr

Die Niederländer setzten in der Qualifikation wegen der UEFA Nations League Finals zweimal aus und müssen jetzt in Gruppe C einige Spiele aufholen - gegen die Esten haben sie noch nie verloren.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.