EC Qualification-Livestream: Litauen - Portugal am 10.09.

Nations-League-Sieger Portugal reist in Gruppe B nach Vilnius: Es ist das erste Mal, dass die Mannschaften in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Litauen - Portugal am 10.09. um 20:45 Uhr!

EC Qualification Livestreams

Kosovo - Tschechien am 07.09. um 15:00 Uhr

Der Kosovo liegt nach drei Spielen in Gruppe A noch ungeschlagen gut im Rennen und kann mit einem Heimsieg an den Tschechen vorbei mindestens auf Rang 2 springen.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Island - Moldawien am 07.09. um 18:00 Uhr

Schwere Auswärtsaufgabe für Moldawien: Seit 2013 hat Island kein EM-Quali-Heimspiel mehr verloren.

England - Kosovo am 10.09. um 20:45 Uhr

Premiere in Southampton: Zum ersten Mal treffen England und der Kosovo aufeinander.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.