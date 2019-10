EC Qualification-Livestream: Estland - Deutschland am 13.10.

Sechstes Spiel für die deutsche Elf, und gegen den Tabellenletzten in Gruppe C muss es der fünfte Sieg sein - im Hinspiel siegte Deutschland 8:0.

Kommentator: Lukas Schönmüller



EC Qualification Livestreams

Kasachstan - Zypern am 10.10. um 16:00 Uhr

In Gruppe I mit Belgien und Russland stehen beide Nationen derzeit mit sieben Punkten da und trennten sich im Hinspiel 1:1.

Weißrussland - Estland am 10.10. um 18:00 Uhr

In Deutschlands Gruppe C kommt es zum Duell der Abgeschlagenen. Das letzte Duell der beiden Teams gab es vor einem Monat, Weißrussland gewann durch ein spätes Tor 2:1 in Tallinn.

Polen - Nordmazedonien am 13.10. um 20:45 Uhr

In den bisherigen Begegnungen sprang für Nordmazedonien nur ein Unentschieden heraus, bei drei Niederlagen gegen den Favoriten in Gruppe G.

