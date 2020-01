Coppa Italia-Livestream: Florenz - Atalanta am 15.01.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf der Serie A im Blick, ist Atalanta in dieser Achtelfinal-Paarung der Favorit. Die Gäste kamen in den vergangenen beiden Saisons zudem immer mindestens ins Halbfinale - und setzten sich dort vor einem knappen Dreivierteljahr gegen die Fiorentina durch.

Kommentator: Flo Eckl



Coppa Italia Livestreams

Neapel - Perugia am 14.01. um 15:00 Uhr

Lazio Rom - Cremonese am 14.01. um 18:00 Uhr

Titelverteidiger Lazio bekam im Achtelfinale ein gnädiges Los. Zweitligist Cremonese gewann immerhin in der dritten Runde auswärts beim Serie-A-Klub Hellas Verona.

Kommentator: Flo Hauser

AC Mailand - SPAL am 15.01. um 18:00 Uhr

In den vergangenen zehn Saisons hat der AC Mailand es immer über das Achtelfinale hinaus geschafft, das soll diesmal zu Hause gegen Außenseiter SPAL auch klappen.

Kommentator: Carsten Fuß

